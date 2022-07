BMX'er Merel Smulders snelt naar WK brons, zus Laura stelt teleur in finale

Bij de WK BMX in Nantes heeft Merel Smulders een bronzen medaille gewonnen. Haar zus Laura Smulders, leider in de wereldbeker, stelde teleur en werd zevende. De wereldtitel ging naar de Amerikaanse Felicia Stancil. Manon Veenstra werd knap zesde.

Van de Nederlanders had alleen Merel Smulders een goede start, al was het goud nooit binnen bereik. Op de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar haalde de Wijchense ook al brons.

Daarna kampte ze met rugklachten, terwijl de vier jaar oudere Laura (28) de ene wereldbekerwedstrijd na de andere won.

Mannen stellen teleur

Bij de mannen werden alle Nederlanders, inclusief regerend wereld- en olympisch kampioen Niek Kimmann al voor de finale uitgeschakeld.