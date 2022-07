WK BMX eindigt voor olympisch kampioen Kimmann al in halve finales

Niek Kimmann is bij de WK BMX in Nantes in de halve finales uitgeschakeld. Na een solide start raakte de Nederlander, die vorig jaar wereld- en olympisch kampioen werd, achterop. Hij eindigde als zevende en moest de finale aan zich voorbij laten gaan.

De finale in Frankrijk wordt verreden zonder Nederlandse inbreng. Mitchel Schotman, vorig jaar nog zesde op de WK, ging in de kwartfinales onderuit. Jay Schippers en Dave van der Burg werden eerder uitgeschakeld.

Bij de vrouwen stonden er drie Nederlanders in de finale. Merel Smulders pakte het brons, Manon Veenstra werd zesde en favoriet Laura Smulders stelde teleur met een zevende plaats.

Geen ideale voorbereiding Kimmann

De 26-jarige Kimmann is niet in topvorm. Na het goud vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio stond zijn leven op de kop. Het ging hem goed af, totdat hij in mei gas terug moest nemen. Hij was op en had helemaal geen zin meer om te fietsen. Op de WK rijdt hij zijn eerste race in bijna drie maanden.

In Tokio leek het aanvankelijk mis te gaan voor Kimmann, na een botsing met een official tijdens een training. Ondanks een scheurtje in zijn knieschijf scheurde de man uit Lutten alsnog naar olympisch goud. Kort daarna pakte hij op Papendal ook nog eens de wereldtitel.