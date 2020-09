Diefstal bij brandweerkazernes: 'Materialen waar we levens mee redden'

Bij verschillende brandweerkazernes in Nederland is het afgelopen jaar ingebroken en hydraulisch gereedschap gestolen. Dat gebruikt de brandweer om mensen mee te bevrijden die bijvoorbeeld bekneld zitten in hun auto na een ongeluk. Iedere set is 30.000 euro waard.

Afgelopen maand werd er onder andere ingebroken bij de brandweerkazernes in Reuver en Venlo. "Daar zijn we behoorlijk van geschrokken", zegt Tineke Smedts, teamleider Incidentenbestrijding Brandweer in het programma Opsporing Verzocht. "Er zijn operationele materialen weggehaald waarmee we normaal gesproken levens redden."

Ook bij kazernes in Boekelo, Wilnis en Heerde was het afgelopen jaar raak. Op sommige locaties sloegen inbrekers zelfs meerdere keren toe.

'Verschil van leven en dood'

Het is belangrijk dat iedere kazerne die materialen gewoon heeft liggen, zegt ook Pieter Verlijsdonk, postcommandant van de brandweer in Reuver. "Als wij een alarmering krijgen voor een verkeersongeval en we komen er op de kazerne achter dat wij deze materialen niet tot onze beschikking hebben, kan dat een verschil zijn van leven en dood", zegt hij. "Het duurt een kwartier langer voordat een andere brandweereenheid met de geschikte materialen ter plaatse kan zijn."

Ook de politie is er ongerust over, want de apparatuur kan bij andere criminele activiteiten worden gebruikt. "Dat maakt dat we ons om twee redenen zorgen maken over de diefstallen: de brandweer heeft die spullen nodig om mensen te redden en criminelen gebruiken ze om misdrijven te plegen", zegt een woordvoerder.

Ooggetuigen

In Opsporing Verzocht roept de politie iedereen die iets verdachts ziet bij een brandweerkazerne op om dit direct te melden. "En uiteraard zoeken we ooggetuigen van de al gepleegde inbraken. Verder willen we mensen vragen het te melden als ze ergens dit soort apparatuur aantreffen. Mogelijk ligt het ergens opgeslagen of wordt het te koop aangeboden."