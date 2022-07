Oud-president Ramos van Filipijnen overleden (94), streed tegen armoede

De voormalige Filipijnse president Fidel Ramos is overleden. Hij regeerde het Zuidoost-Aziatische land tussen 1992 en 1998 en is 94 jaar geworden.

Onder dictator Marcos stond hij lange tijd aan het hoofd van de politie. Zo speelde hij in 1986 een belangrijke rol bij het ten val brengen van Marcos, die vanaf 1965 had geregeerd. Daarvoor had Ramos allerlei functies binnen het leger bekleed. Ook had hij gevochten in de Korea-oorlog. Na de verkiezingen in 1986 weigerde Marcos de macht uit handen te geven, waarna Ramos, die de dictator jarenlang had gesteund, partij koos voor diens tegenstrever Cory Aquino.

In 1992 won Ramos zelf nipt de presidentsverkiezingen, om zes jaar aan de macht te blijven. Tijdens zijn presidentschap kenden de Filipijnen een periode van relatieve vrede, stabiliteit en economische groei. Met een beleid van deregulering en liberalisering opende hij de economie voor buitenlandse investeringen en hij slaagde erin de armoede in het land terug te dringen.

Plaats in de geschiedenis

"Hij laat een veelzijdige erfenis achter en verdient een plaats in de geschiedenis vanwege zijn deelname aan de grote veranderingen van ons land, als militair en als president", zegt een woordvoerder van de huidige president, Ferdinand Marcos Junior. Die staat bekend onder zijn bijnaam 'Bongbong' en werd dit jaar tot president van de Filipijnen gekozen.