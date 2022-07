Zendertje op Aziatische hoornaar leidt naar nest in Voerendaal

Onderzoekers hebben dankzij een zendertje op een Aziatische hoornaar een nest in het Limburgse Voerendaal gevonden. Het is de eerste keer in Nederland dat een nest van de wesp via deze methode is opgespoord.

In opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant test het EIS Kenniscentrum Insecten nieuwe methoden om nesten van de Aziatische hoornaar op te sporen. Die zijn nodig om verdere verspreiding te voorkomen. De wesp is namelijk schadelijk voor de inheemse biodiversiteit.

Een van die methodes is het bevestigen van een zendertje van 0,15 gram dat aan de hoornaar wordt vastgemaakt. De hoornaar weegt zelf 0,39 gram.

In totaal zijn de afgelopen weken vier nesten gevonden, valt te lezen op website Nature Today. Dat gebeurde behalve met het zendertje ook via een wiekpot met lokstof. De hoornaars worden gelokt met een mengsel van blond bier, witte wijn en suiker. Vervolgens worden ze gemerkt met kleurstof en daarna kan het nest via verschillende metingen in de buurt worden opgespoord.

Stofzuiger

De vier nesten zijn vernietigd door ze op te zuigen met een speciale stofzuiger. Daarna zijn ze ingevroren om de aanwezige hoornaars, poppen en larven te doden.

Een nest van de Aziatische hoornaar kan in het najaar tot 150 nieuwe koninginnen voortbrengen, die het jaar erop zelf weer nieuwe nesten kunnen stichten.