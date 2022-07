Kritiek op body positivity-campagne, prothese weggewerkt

Een Spaanse campagne die bedoeld was om te laten zien dat alle lichamen moeten worden gerespecteerd, lijkt averechts uit te pakken nu ophef is ontstaan over de gebruikte foto's. De ontwerper van de body positivity-poster, waarop vijf verschillende vrouwen te zien zijn, blijkt daarvoor foto's te hebben gebruikt zonder toestemming van degenen die erop staan. Ook zijn de afbeeldingen bewerkt: zo is de beenprothese van een van de vrouwen vervangen door een 'echt' been. De campagne, die afgelopen week werd gelanceerd door het Spaanse Vrouweninstituut, werd aanvankelijk overwegend positief ontvangen. Op sociale media prezen mensen de boodschap van het instituut om niet te oordelen over lichamen in alle soorten en maten, hoewel sommigen zich wel afvroegen waarom de campagne zich alleen op vrouwenlichamen richt. Been in plaats van prothese Maar niet lang daarna zwol de kritiek aan, nadat twee Britse vrouwen hadden aangegeven dat hun Instagram-foto's zonder hun medeweten waren gebruikt en bewerkt voor de collage op de campagneposter. Een van hen, de 32-jarige Sian Green-Lord, is daar woedend over. Ze deelde haar woede op Instagram:

"Het is één ding om mijn foto te gebruiken zonder mijn toestemming, maar mijn lichaam is ook nog eens bewerkt, mijn lichaam met mijn beenprothese", zegt de Britse, die in 2013 haar been verloor nadat ze was aangereden door een taxi. "Ik ben sprakeloos, dit is meer dan verkeerd." Green-Lord plaatste twee maanden geleden onderstaande foto (links) op Instagram. Aan de rechterkant staat de afbeelding uit de campagneposter, waarop de beenprothese is verdwenen en okselhaar is toegevoegd:

Links de Instagram-foto van Sian Green-Lord, rechts de bewerkte variant op de poster - Instagram @sianlord_ / Instituto de las Mujeres

Ook het Britse model Nyome Nicholas-Williams is verbolgen over de campagne. Een van haar 80.000 Instagram-volgers wees haar op de Spaanse poster, omdat de gelijkenis tussen een foto van Nicholas-Williams en een van de vrouwen op de poster wel erg opvallend was. "Het is geen stockfoto, maar een foto die ik op mijn Instagram had geplaatst", zegt Nicholas-Williams tegen de BBC. "Dat is onbeleefd en respectloos." De 30-jarige Britse noemt het "zeer ironisch" dat het Spaanse Vrouweninstituut heeft nagelaten haar van tevoren om toestemming te vragen. "Ze zouden beter moeten weten", vindt ze. Op de poster is de kleur van de bikini van Nicholas-Williams aangepast:

Nyome Nicholas-Williams op Instagram (links) en de bewerkte versie op de campagneposter (rechts) - Instagram @curvynyome / Instituto de las Mujeres

Inmiddels heeft het Vrouweninstituut, dat onderdeel is van het ministerie van Gelijkheid, excuses aangeboden voor de ophef. Naar eigen zeggen wist de organisatie "op geen enkel moment" dat voor de poster "echte modellen" zijn gebruikt. Het instituut zegt contact op te nemen met de getroffen vrouwen "om dit probleem op te lossen". De maker van de poster verontschuldigt zich op Twitter voor het feit dat ze zich "heeft laten inspireren" door de foto's van de vrouwen. "Het was nooit mijn bedoeling om hun imago te misbruiken", zegt ze. De ontwerper zegt dat Nyome Nicholas-Williams en Raissa Galvão voor haar bronnen van inspiratie zijn. Die inspiratie wilde ze naar eigen zeggen overbrengen via de campagneposter. De Braziliaanse Galvão heeft onderstaande foto (aan de linkerkant) op Instagram staan:

Een eigen foto van Raissa Galvão (links) en een deel van de campagneposter (rechts) - Instagram @rayneon / Instituto de las Mujeres