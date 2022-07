Taiwan niet op Pelosi's reisprogramma na waarschuwing Xi aan Biden

Op het schema van de Aziëreis van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, ontbreekt Taiwan.

Eerder was er sprake van dat Pelosi mogelijk Taiwan zou bezoeken. Daarop waarschuwde de Chinese president Xi Jinping zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden in een telefoongesprek om "niet met vuur te spelen". Een bezoek van Pelosi zou een blijk zijn van Amerikaanse steun aan Taiwan. China is tegen onafhankelijkheid van Taiwan en Xi is tegen elke inmenging in de kwestie van buitenaf.

Pelosi bezoekt de komende dagen met vijf andere Congresleden Singapore, Maleisië, Zuid-Korea en Japan. Ze vertrekken vandaag en gaan praten over veiligheid, economische samenwerking en de klimaatcrisis, meldt haar kantoor. Er wordt niets over Taiwan gemeld, dat in de Oost-Chinese Zee ligt.