Grote brand Roosendaal verwoest meerdere woningen

Een grote brand heeft vanochtend drie huizen in Roosendaal verwoest. Een vierde woning liep schade op. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen Omroep Brabant dat er kans op instorting is.

De brand aan de Industriestraat brak rond 08.40 uur uit. Via het dak van een van de huizen sloeg het vuur over naar drie andere woningen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

De huizen worden volgens de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant zeer waarschijnlijk niet bewoond: het gaat om sloopwoningen. Tussen het huizenblok en omliggende woningen zit wat ruimte. Dat is gunstig, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen de regionale omroep: "Dat maakt overslag moeilijker."

De brandweer is extra alert op de eigen veiligheid omdat sloopwoningen sneller kunnen instorten dan gewone huizen. Het vuur was rond 10.15 uur onder controle. De brandweer moet nog tot ongeveer 12.00 uur nablussen.

Veel rook

Vanwege de vele rook die vrijkwam, heeft de veiligheidsregio omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.