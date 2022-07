Zeker 32 doden in Madagaskar na brandstichting door bandieten

In Madagaskar zijn ten minste 32 mensen gedood nadat bandieten huizen in brand hadden gestoken, meldt persbureau Reuters.

Het gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in een gebied op zo'n 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Antananarivo. De minister van Defensie spreekt over tientallen doden en daarnaast gewonden die in ziekenhuizen zijn behandeld.

"Het is een misdaad gepleegd door de meedogenloze dahalo, die zelfs vrouwen en kinderen levend hebben verbrand", zegt hij in een video op Facebook. De dahalo zijn criminele bendes die onder meer vee stelen van mensen.

De minister zegt dat ordetroepen naar het gebied zijn gestuurd om op jacht te gaan naar de daders. Ook zegt hij dat het waarschijnlijk om een wraakactie gaat tegen de plaatselijke bevolking, omdat die informatie over eerdere dahalo-acties met de veiligheidsdiensten zouden hebben gedeeld.

De minister, legercommandant en politiechef bezochten gewonden in het ziekenhuis: