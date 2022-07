De Hungaroring bij Boedapest krijgt rimpels: F1-klassieker heeft facelift nodig

De Hongaarse race heeft een zomerse ereplek: op dit circuit knipt de F1 traditioneel het seizoen in tweeën: hier is de laatste race voor het reces, hier maken de renstallen de tussenbalans op. En opmerkelijk: waar de grand prix van België, Frankrijk en zelfs Monaco dreigen te sneuvelen, zit de Hungaroring tot 2027 onder de pannen. Sándor Mészáros (42) is een nationale F1-autoriteit. De enige Hongaarse journalist met een permanente F1-pas schrijft voor autosportmagazines en websites en maakt de grand prix-podcast 'Formula'. Haas-teambaas Günther Steiner noemt Mészáros gekscherend de burgemeester van de Hungaroring. Je bent hier vanaf het begin kind aan huis. Zijn de herinneringen aan de eerste grand prix al vervaagd? "Nee, ik zal 10 augustus 1986 nooit vergeten. Ik was ooggetuige van een bloedstollend duel tussen twee Brazilianen: Nelson Piquet en Ayrton Senna. Dankzij een ongelooflijke inhaalmanoeuvre won Piquet de race. Ik hem hem later een paar keer geïnterviewd en te gast gehad in mijn podcast. Hij wist alles nog en vertelde dat de coureurs aanvankelijk koudwatervrees hadden. Ze waren een beetje bang om in een communistisch land te racen."

"Ik was zes jaar en zat de hele race op de schouder van mijn vader, een echte motorsportmaniak. Daar is het dus begonnen. Mijn vader wilde al heel lang een grand prix bezoeken en heeft me besmet met het virus." "Ik ben als het ware op het circuit opgegroeid en heb slechts twee GP's gemist: in 1987 werd mijn zus vlak voor de raceweek geboren en in 1990 gooide een begrafenis roet in het eten. Daar baalde ik flink van, maar het is duidelijk dat er veel voor nodig is om me hier weg te houden." Is de Hungaroring door de jaren heen erg veranderd? "Er zijn wel wat aanpassingen gedaan, maar niet genoeg. Je ziet hier de oudste tribunes van de F1-kalender en de infrastructuur is ook bejaard. De pitboxen zijn eigenlijk nog hetzelfde als in 1986. Het circuit is 'old school' en 'retro'. Dat klinkt leuk, maar het moet dringend worden gemoderniseerd. Ik hoop dat ze snel met opknappen beginnen. Er is te lang niks gedaan."

De Hongaarse journalist Sándor Mészáros op de Hungaroring - NOS

"De Formule 1-leiding waarschuwt. Ze zeggen dat deze grand prix een rooskleurige toekomst heeft, maar dat het complex niet meer voldoet aan de moderne eisen. Ze willen best het contract verlengen, maar dan moeten we aan de bak. Stevige onderhandelingstaal, maar de Hongaarse overheid heeft er veel geld voor over om deze race te behouden." De F1 mikt op meer races in Amerika en het Midden-Oosten en wil een race in Zuid-Afrika. Daardoor wankelt Spa-Francorchamps en sneuvelt Frankrijk. Waarom loopt Hongarije geen gevaar? "Toen dit avontuur in 1986 begon dacht niemand dat deze race zo lang zou overleven. De gedachte was: na een jaar of twee is het nieuwe er wel af en worden we weggestreept. Niets is minder waar: we zijn op weg naar 42 jaar op rij en er zijn hier dit weekend dik 300.000 fans." "Dat deze race zo populair is komt door de magische stad die om de hoek ligt: Boedapest is een magneet. Mensen zijn er dol op om de bruisende wereldstad met de ambiance op het circuit te combineren. En deze regio is vanuit heel Europa goed bereikbaar. Dat werkt." "Een andere verklaring is de passie van de fans. Hongaren zijn dol op Formule 1. Natuurlijk kleuren de tribunes oranje, maar ook veel Hongaren zijn dol op Max. Die oranjezee is trouwens geen nieuw beeld. Pakweg 25 jaar geleden zorgde Jos Verstappen ook voor een Nederlandse invasie en was de sfeer fantastisch." Op de Hungaroring is inhalen lastig en zijn races vaak een optocht, maar coureurs zijn er dol op vanwege de uitdagende bochten. Waarom past dit circuit zo goed bij F1? "De lay-out van de baan is uniek. Het is krap, het kronkelt en is technisch veeleisend voor de rijders. Ik denk dat de Formule 1 een circuit als de Hungaroring nodig heeft omdat het afwijkt van de rest. Bovendien hoort deze baan inmiddels bij het DNA van de sport. Er ligt zoveel historie. Alleen in Monza (Italië) zijn meer opeenvolgende races geweest. We staan tweede. Dat zegt alles."

Sándor Mészáros in gesprek met Valtteri Bottas - NOS