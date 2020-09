Zverev ruikt z'n kans op US Open, Carreño Busta weer halvefinalist

Nu Novak Djokovic is gediskwalificeerd en Rafael Nadal en Roger Federer afwezig zijn in New York ruikt Zverev zelfs zijn kans op een eerste grandslamtitel, terwijl hij voorheen nooit voorbij de vierde ronde kwam.

De 23-jarige Zverev staat al jaren in de toptien, won elf titels, waaronder de ATP Finals in 2018. Alleen op de grandslamtoernooien blonk hij nooit uit. Dit jaar bereikte hij bij de Australian Open voor het eerst de laatste vier van een major.

Nog een zege en dan staat Alexander Zverev 'eindelijk' in zijn eerste grandslamfinale. De als vijfde geplaatste Duitser heeft zich bij de US Open geplaatst voor de halve finales door Borna Coric met 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1), 6-3 te verslaan.

Tegen de Kroaat Coric zag het er anderhalve set somber uit voor Zverev. Hij kwam een break achter in de tweede set en besloot toen te temporiseren. Coric wist zich daar weinig raad mee, begon meer fouten te maken en leverde ook nog eens twee slordige tiebreaks af.

Door zijn overwinning is Zverev de eerste Duitser in de halve finales van de US Open sinds Boris Becker in 1995.

Zijn volgende tegenstander wordt de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die in een marathonpartij van ruim vier uur afrekende met de Canadees Denis Shapovalov: 3-6, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3.

Het is na 2017 voor de tweede keer dat Carreño Busta de laatste vier in New York bereikte. De Spanjaard profiteerde in de vierde ronde van de diskwalificatie van Novak Djokovic.