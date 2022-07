Lichaam gevonden in gebied op Curaçao waar Nederlander vermist raakte

Op Curaçao hebben reddingswerkers van politie, brandweer en defensie een levenloos lichaam gevonden. Het lichaam werd aangetroffen ten zuiden van Seru Bientu, waar sinds woensdag een 45-jarige man uit Leiden wordt vermist.

Of het lichaam van deze Nederlandse toerist is, is niet bevestigd. De man ging dinsdag een wandeling maken in het westelijke deel van het eiland, in de buurt van Jeremi en de Christoffelberg. Toen hij niet terugkeerde, werd er alarm geslagen.

De man is samen met zijn gezin op vakantie op Curaçao, meldde Omroep West. Hij ging iedere ochtend wandelen met een van zijn kinderen, maar dinsdag ging hij alleen op pad. Na zijn vermissing waren er zorgen omdat hij maar een liter water bij zich had, in een gebied waar het zonder gps of kompas moeilijk is om je te oriënteren.

Van de Nederlander is geen telefoonsignaal gevonden. Er is met een helikopter en drones naar hem gezocht.