Wekdienst 31/7: Finale EK voetbal voor vrouwen • Ontknoping Tour de France Femmes

Eerst het weer: het is bewolkt met op veel plaatsen regen. In het zuidoosten valt vanmiddag ook een enkele bui waarbij onweer mogelijk is. Bij een vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot plaatselijk 25 graden. Ook maandag komt nog veel bewolking voor bij 23 graden, daarna wordt het warmer met meer zon.

Goedemorgen! In Londen nemen Engeland en Duitsland het tegen elkaar op in de finale van het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen en in de Tour de France Femmes volgt de ontknoping.

Wat heb je gemist?

In Den Bosch is voor de tweede keer in minder dan een week tijd 's nachts een explosie geweest bij een woning. Hulpdiensten hebben de veiligheid van het huis gecontroleerd. Het is nog niet bekend wat de oorzaak was van de ontploffing. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ook ingezet.

Woensdag was het ook al raak in Den Bosch, eveneens in de wijk Maaspoort, in het noorden van de stad. Toen ging er een explosief af aan de Goedenrade, niet ver van de woning aan de Stapelen waar de ontploffing van vannacht was.

De explosie van vannacht was rond 01.15 uur. De politie roept mensen die meer weten op om zich te melden.

Ander nieuws uit de nacht:

Rusland: VN en Rode Kruis mogen aanval gevangenenkamp komen onderzoeken: Het ministerie van Defensie zegt experts van deze organisaties te hebben uitgenodigd "in het belang van een objectief onderzoek". Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het doden van krijgsgevangenen in Olenivka. Oekraïne verzocht de twee organisaties gisteren al om onderzoek te doen naar de aanval.

Biden terug in isolatie na positieve coronatest, voelt zich nog steeds goed: De Amerikaanse president was sinds woensdag uit isolatie en de afgelopen vier dagen waren zijn testresultaten steevast negatief, maar volgens zijn lijfarts lijkt het erop dat Biden hoort tot de kleine groep patiënten die een terugval beleeft na een behandeling met het antivirale medicijn Paxlovid. Zijn coronasymptomen zijn niet teruggekeerd.

Voorbijganger slaat Nigeriaanse straatverkoper dood in Italiaanse kustplaats: De 39-jarige Alika Ogorchukwu werd vrijdag op klaarlichte dag in de kustplaats Civitanova Marche zwaar mishandeld door een 32-jarige voorbijganger en overleed ter plekke. In Italië heerst grote verontwaardiging over de dood van de Nigeriaanse straatverkoper. Omstanders hebben de fatale mishandeling gefilmd.

En dan nog even dit:

Een aantal beroemde Berlijnse monumenten en gebouwen zijn de komende tijd na zonsondergang niet meer te bewonderen. Om energie te besparen, schakelt de stad de spotjes uit die de gebouwen normaal verlichten. Het gaat om zo'n tweehonderd monumenten, waaronder de Dom, Slot Charlottenburg, de Gedächtniskirche aan de Kurfürstendamm en het stadhuis.

Deze stadsbestuurder licht het besluit toe: