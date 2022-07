Hoe word je de langstzittende premier van Nederland?

Het mag geen naam hebben, vindt Rutte zelf. Voor aanvang van het zomerreces antwoordde hij op vraag of het hem iets doet dat hij de nieuwe titelhouder is: "Nee, dat betekent zitvlees en een voetnoot".

Had oud-PvdA-leider Asscher gelijk toen hij Rutte als control freak omschreef? "Je ziet dat hij eigenlijk overal wel heel goed in de gaten heeft wat er speelt", zegt Schouten. "Noem het control freak. Maar hij heeft het allemaal best scherp, ja."

Overigens benadrukken Schouten en Pechtold dat er achter de façade van relaxte opgewektheid een keiharde werker schuilt. "Het ziet er altijd wat ongedwongen uit", zegt Schouten, "maar tegelijkertijd merk je ook dat het allemaal best wel goed is voorbereid".

Carola Schouten, voor de tweede keer ChristenUnie-vicepremier in een kabinet van Rutte, beschrijft de wekelijkse ministerraden die Rutte voorzit als formele gebeurtenissen. "En tegelijkertijd zit er wel een zekere ontspanning in. Hij kan er wel een soort rust in brengen, met af en toe ook ruimte voor een grapje."

"Luchtig", noemt oud-D66-leider Alexander Pechtold hem. "Niet snel boos te krijgen, gewoon een prettige persoonlijkheid", die probeert de relaties goed te houden. "Of je nou drie zetels hebt en in de oppositie zit, of je bent een machtige politieke partner, dat maakt hem eigenlijk niet zoveel uit."

Ook Rutte zelf vindt dat zijn houdbaarheidsdatum nog niet in zicht is. "Ik voel wel dat ik langzamerhand halverwege ben", grapte hij voor de zomervakantie. "Maar ik heb in al die jaren nooit iets gehad van: nu heb ik het wel gehad. Nog geen seconde. Het is de mooiste baan van de wereld. Een ongelooflijke eer om dit te mogen doen."

Het zou Pechtold niet verbazen als er nog een kabinet-Rutte V komt. "Hij heeft zichzelf al een paar keer opnieuw uitgevonden. Dus tegenstanders moeten echt goed opletten en niet denken: nu is het wel een keer voorbij. Hij wil echt voor dit land, vanuit zijn visie, wat betekenen, en is bereid daar veel voor op te offeren."

Politiek verslaggever Wilma Borgman:

"Het is de vraag hoe lang Rutte zijn positie kan behouden. Toen hij aantrad had hij veel goodwill. Mensen vonden hem een verademing, na jaren Balkenende. Maar die glans is er wel van af. Zijn grote kracht was altijd dat hij met iedereen kon samenwerken, maar het sentiment om Rutte is omgeslagen na de verkiezingen van 2021 (nota bene de meest afgetekende overwinning in zijn carrière).

Eerst was er het 1 april-debat, waarin het vertrouwen in Rutte ter discussie stond, daarna volgde de langste formatie ooit. Daardoor zijn verhoudingen met de Tweede Kamer flink verstoord geraakt. De oppositie is hem beu en daardoor is hij minder effectief geworden als premier.

Ook binnen zijn partij is zijn gezag aan het afbrokkelen. Ik spreek nauwelijks nog VVD'ers die denken of willen dat hij na deze kabinetsperiode nog doorgaat. Op het congres op 11 juni werden verschillende kritische moties aangenomen. Dat was vijf jaar geleden nog ondenkbaar geweest. Ook daaraan zie je dat Ruttes positie aan het veranderen is. Er wordt wel gezegd dat er geen opvolgers zijn in de VVD, maar daar ben ik het niet mee eens. Iemand als minister Dilan Yesilgöz, bijvoorbeeld, is heel populair."