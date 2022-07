PSV-matchwinner Til wist hoe Ajax te pakken was: 'Elke counter is kassa'

Blunders, opstootjes, een rode kaart en acht goals. Als de Johan Cruijff Schaal een voorbode is voor de rest van het Nederlandse voetbalseizoen, dan belooft het een fraai jaar te worden. De 3-5 bij Ajax tegen PSV is de hoogste score ooit in een duel om de supercup. Het was theater, met Guus Til in de hoofdrol. De aanvallende middenvelder, vorig seizoen nog spelend voor Feyenoord, debuteerde met een hattrick voor PSV, in Amsterdam. "Ajax speelt natuurlijk ontzettend hoog, dus elke counter is kassa", vertelde de matchwinner na afloop, om eraan toe te voegen: "Als je het goed uitspeelt." Duel onder de lat gewonnen door Benítez Ajax-PSV werd niet alleen het duel van Til of de debuterende trainers, maar ook dat van twee opvallende gezichten onder de lat. De keepers Jay Gorter en Walter Benítez speelden een grote rol bij de 3-5. Benítez werd de winnaar, al had de Argentijn volgens trainer Ruud van Nistelrooij wel wat doortastender mogen zijn bij de derde tegengoal.

Ruud van Nistelrooij debuteert als hoofdtrainer van PSV met het winnen van de Johan Cruijff Schaal, waarbij Ajax in een doelpuntrijk duel wordt verslagen. - NOS

"Het is duidelijk wat voor rust hij brengt", zag Van Nistelrooij. "Het eerste moment in de wedstrijd kapt hij rustig achter zijn standbeen iemand uit en speelt hij de bal weer in. Dan denk je als ploeg ook: dat komt wel goed vandaag." Gorter onzeker Dat vertrouwen gaf Jay Gorter zijn ploeggenoten bij Ajax niet. Bij zijn tweede tegengoal kwam hij onbeholpen uit, bij de derde goal gaf hij zomaar een rebound weg aan Cody Gakpo. "Je kan ook zeggen dat verdedigers dingen niet goed doen", nam zijn oefenmeester Alfred Schreuder de jonge keeper in bescherming, die hij de voorkeur gaf boven de ervaren Remko Pasveer. "Het is wel te kort door de bocht om allen te zeggen: alleen Jay."

Alfred Schreuder ziet dat Ajax liefst vijf treffers om de oren krijgt tijdens zijn debuut als hoofdtrainer, waardoor PSV met de Johan Cruijff Schaal aan de haal gaat in de eerste topper van het seizoen. - NOS

Schreuder keek verder met een goed gevoel terug op zijn eerste officiële wedstrijd als hoofdcoach van Ajax. "Ik heb heel veel goede dingen gezien in balbezit", bekeek hij het vooral positief. "Maar verdedigend moet het echt beter." En dat terwijl hij daar nog zo op gehamerd had. "Vorig jaar kreeg Ajax in de laatste twaalf wedstrijden al vijftien tegengoals. Er zit iets in het spel wat te makkelijk is. Dat moeten we snel verbeteren", concludeerde Schreuder, die niet de noodzaak ziet de transfermarkt nog op te gaan. "Dat kan zeker met deze groep. Dat moet je trainen en dan ook laten zien." Kalme Van Nistelrooij Van Nistelrooij vertelde heel ontspannen op de bank van PSV te hebben gezeten, omdat hij met veel vertrouwen naar het duel had toegeleefd. "Er waren fases dat we onder vuur lagen en fases dat we moesten uitlopen", analyseerde de trainer. "Maar we hebben het uitstekend gedaan vandaag." Bekijk hieronder de reactie van Steven Bergwijn, de recordaankoop van Ajax scoorde, maar verloor dus van zijn oude ploeg PSV.

Steven Bergwijn opent met een fraai doelpunt de score voor zijn nieuwe club Ajax tegen zijn voormalige werkgever PSV en de aanvaller viert die treffer uitbundig. - NOS