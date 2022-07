Biden terug in isolatie na positieve coronatest, voelt zich nog steeds goed

Op Twitter heeft Biden een korte video geplaatst waarin hij met zijn hond Commander te zien is. "Hoi mensen, Joe Biden hier. Ik ben vanmorgen positief getest dus ik werk de komende dagen vanuit huis. Ik voel me prima en alles is goed, maar Commander en ik hebben een klusje te klaren", zegt hij.

De president voelt zich nog altijd goed. Hoewel hij weer een positieve testuitslag heeft, zijn zijn coronasymptomen ook niet teruggekeerd. Volgens lijfarts O'Connor is er dan ook geen reden om zijn behandeling opnieuw op te pakken. Wel zal hij weer zeker vijf dagen in isolatie gaan, totdat hij negatief test.

De Amerikaanse president Biden moet weer in isolatie na een onverwachte nieuwe positieve coronatest. Hij was sinds woensdag uit isolatie en de afgelopen vier dagen waren Bidens testresultaten steevast negatief, maar volgens zijn lijfarts lijkt het er inmiddels op dat Biden hoort tot de kleine groep patiënten die een terugval beleeft na een behandeling met het antivirale medicijn Paxlovid.

De coronacoördinator van het Witte Huis, Ashish Jha, meldt dat uit data valt op te maken dat zo'n 5 tot 8 procent van de mensen na een Paxlovid-behandeling een terugval heeft. De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA en farmaceut Pfizer spreken op basis van een eerdere studie van Pfizer over 1 tot 2 procent, al komt dat percentage overeen met de groep die een placebo kreeg, waardoor het volgens de FDA onduidelijk is of er een verband is met Paxlovid-gebruik.

De Amerikaanse immunoloog en corona-adviseur Anthony Fauci kreeg vorige maand ook al te maken met een terugval na zijn Paxlovid-behandeling. In zijn geval keerden zijn symptomen echter ook terug, waarna ze verergerden. Daarop kreeg hij de virusremmer opnieuw voorgeschreven. Fauci is inmiddels weer beter.