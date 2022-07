Verstappen baalt na kwalificatie: 'Snelheid was er, maar kon het niet laten zien'

Het was na die mislukte tweede sessie van Pérez aan Verstappen om Red Bulls dag te redden. Dat zat er dus niet in. "Heel teleurstellend dat dit soort dingen gebeuren", aldus de Nederlander. "Maar natuurlijk hoort het er ook bij dat je in sommige weekenden punten verliest."

"Dat ik Q2 niet doorkwam, kwam door Kevin Magnussen die voor me reed", zei hij bij Viaplay. "Ik verloor daardoor een paar tienden en dat bleek helaas te veel. Morgen wordt het lastig vanaf mijn startplek (11, red.), maar ik ga mijn best doen."

"Ik had geen vermogen bij die laatste poging, al vanaf het moment dat ik de pitstraat uit reed", baalde Verstappen. "De motor liep, maar er kwam geen vaart in. Pijnlijk."

"Niets werkt! Fiks die problemen!", riep Max Verstappen over de boordradio naar zijn team. Hij zag de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije volledig in het water vallen, toen hij in de beslissende derde sessie kampte met technische problemen. De regerend wereldkampioen moest zich verzoenen met een zwaar teleurstellende tiende startplaats.

After we found good pace today, not being able to push for pole is very disappointing 😤 There’s a challenge ahead now but we’ll keep pushing to move up again tomorrow 👊 #KeepPushing pic.twitter.com/gf9T1KiQqG

Op het moment dat Verstappen zijn frustraties uitte over de boordradio, begon Russell aan het beste kwalificatierondje van zijn carrière. De Brit was sneller dan Sainz en Leclerc en won zijn eerste poleposition ooit.

Dat Verstappen nog enige hoop op een resultaat heeft, komt omdat zijn RB18 eerder in Hongarije wél goed aanvoelde. "We waren in de eerste kwalificatiesessies in alle rondjes competitief en snel, maar dan is het dus ook belangrijk dat je het verzilvert. Met een goede, snelle auto hoor je geen P10 te scoren. Je moet maximaliseren. Er zijn. De snelheid was er, maar ik kon het niet laten zien."

Bovendien ziet hij ondanks de slechte kwalificatie nog perspectief. "Er is nog steeds een goed resultaat mogelijk, hoewel het hier lastig inhalen is. Er kan nog van alles gebeuren, dat hebben we al op veel zondagen gezien dit jaar. Het wordt lastig. Ik moet geduldig zijn, afwachten en kijken wat er gebeurt."

Verstappen was blij voor de Mercedes-coureur. "Leuk, pole voor Russell. Ik ben er zelf ook blij mee, want ik hoop dat hij me morgen een plezier doet en de Ferrari's achter zich houdt. Ik ben verrast door zijn pole. We wisten dat Mercedes goed was hier, maar deze jump had ik niet verwacht."

Russell zelf was door het dolle heen na zijn prestatie. Eerst schreeuwde hij het uit over de boordradio en daarna stond hij met een enorme glimlach de pers te woord. "Ik sta helemaal te trillen! We hebben hier keihard voor gewerkt en om dan in die laatste ronde pole te pakken is een heerlijk gevoel."