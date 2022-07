Bayern grijpt met Nederlandse invallers voor tiende keer Duitse Supercup

In de veertiende minuut opende megatalent Jamal Musiala de score namens de ploeg uit München. Met 19 jaar en 154 dagen werd hij de jongste Bayern-speler uit de geschiedenis die scoorde in de Supercup.

In de Duitse Supercup stond zaterdag opnieuw geen maat op landskampioen Bayern München. Tegen Red Bull Leipzig, de winnaar van de DFB Pokal die in eigen huis speelde, werd het een 3-5 zege voor de ploeg uit Beieren.

In de 59e minuut scoorde Marcel Halstenberg namens de thuisclub. Serge Gnabry vergrootte de voorsprong tot 1-4. Nkunku bracht vanaf de penaltystip het verschil nog wel terug tot twee treffers. Eén minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd was het Dani Olmo die de spanning terugbracht in de wedstrijd. Na een chaotische slotfase sleepte Bayern uiteindelijk een verdiende 3-5 zege uit het vuur, nadat Leroy Sané in de achtste minuut van de blessuretijd het net vond.

Tiende keer

Het was de derde maal op rij en de tiende keer in de historie dat de club uit München de Supercup in ontvangst mocht nemen. Bayerns nieuwe Nederlandse aankopen Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch startten Bayerns eerste officiële duel van seizoen 2022-2023 op de bank.

Gravenberch maakte in de 68e minuut zijn opwachting in de ploeg, toen hij Thomas Müller verving. Mazraoui en De Ligt werden tien minuten later ingebracht voor Pavard en Dayot Upamecano.