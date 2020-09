Dubbelspelspecialist Koolhof bereikt eerste grandslamfinale

Nederlands succes in New York. Wesley Koolhof heeft zich met zijn Kroatische partner Nikola Mektic geplaatst voor de finale van de US Open. Zover kwam hij nog nooit op een grandslamtoernooi.

Koolhof en Mektic, als achtste geplaatst, wonnen met 7-6 (3), 6-4 van het als derde ingeschaalde Brits/Amerikaanse duo Joe Salisbury/Rajeev Ram, dat eerder dit jaar de Australian Open won.

Mogelijk treft Koolhof in de finale een andere Nederlander: Jean-Julien Rojer. Die moet de andere halve finale nog spelen met zijn Roemeense partner Horia Tecau.

Okker, Eltingh en Haarhuis

Het herendubbelspel van de US Open kreeg drie keer een Nederlandse winnaar. In 1976 zegevierde Tom Okker samen met de Amerikaan Marty Riessen, in 1994 Jacco Eltingh en Paul Haarhuis en in 2017 Rojer en Tecau.