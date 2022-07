Voorbijganger slaat Nigeriaanse straatverkoper dood in Italiaanse kustplaats

In Italië heerst grote verontwaardiging over de dood van een Nigeriaanse straatverkoper in de kustplaats Civitanova Marche. De 39-jarige Alika Ogorchukwu werd vrijdag op klaarlichte dag zwaar mishandeld door een 32-jarige voorbijganger en overleed ter plekke.

Omstanders hebben de fatale mishandeling gefilmd. Op de beelden is te zien hoe de Italiaanse man in gevecht is met de straatverkoper en op zijn nek en hoofd drukt. Getuigen roepen dat de verdachte moet stoppen, maar niemand grijpt in.

De aangehouden man wordt verdacht van moord en diefstal. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van de geweldsuitbarsting tegen de migrant. Italiaanse media schrijven dat de straatverkoper bij de man en zijn vriendin bedelde om contant geld en dat de twee mannen daar ruzie over kregen.

'Breed gedragen onverschilligheid'

De beelden, die in vrijwel alle Italiaanse media te zien zijn, maken veel los. Er is kritiek op omstanders, die te weinig gedaan zouden hebben om het slachtoffer te helpen.

Ook Italiaanse politici veroordelen de dood van Ogorchukwu. De leider van de Democratische Partij, Enrico Letta, noemt het geweld afschuwelijk en keurt de "breed gedragen onverschilligheid" van omstanders af.

Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega Nord zegt op Twitter dat "veiligheid geen kleur kent" en dat "veiligheid weer een recht zou moeten zijn". Salvini staat overigens bekend als fel tegenstander van immigratie.