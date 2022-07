PSV deelt Ajax dreun uit in zeer doelpuntrijke editie om Johan Cruijff Schaal

PSV heeft in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Ruud van Nistelrooij daad bij het woord gevoegd. Want de Johan Cruijff Schaal gaat alvast naar Eindhoven, na een spectaculaire zege op regerend kampioen Ajax (5-3). Guus Til maakte er drie voor PSV, maar de beslissende factor was Cody Gakpo met twee puntgave assists en een doelpunt.

Ajax-PSV 3-5 (1-2) 15. Steven Bergwijn 1-0, 32. Guus Til 1-1, 45+2 Guus Til 1-2, 54. Antony 2-2, 65. Cody Gakpo 2-3, 69. Guus Til 2-4, 72. Mohammed Kudus 3-4, 90+1. Xavi Simons 3-5.

Van Nistelrooij wil niets anders dan om de titel spelen in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in de eredivisie. En ook al is de transfermarkt nog een maand open, het behouden van Ibrahim Sangaré en Gakpo is daarbij al een eerste succes. Sangaré, de beresterke middenvelder die gewild is bij vele Engelse clubs. En de technicus Gakpo, die met zijn flitsen vanaf de vleugel wedstrijden kan kantelen én beslissen, zoals ook nu weer in de Johan Cruijff Arena. Ajax begint sterk Want het zag er na 30 minuten nog totaal niet naar uit dat PSV er met die schaal vandoor zou gaan, na een sterk begin van het vernieuwde Ajax. Trainer Alfred Schreuder mag in Amsterdam voortborduren op het werk van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag. En de nieuwe linkerflank liet zich meteen gelden, toen Steven Bergwijn na een pass van Owen Wijndal naar binnen trok en in de verre hoek scoorde.

Ajax viert de 1-0 - Pro Shots

Maar na dat furieuze begin begonnen de eerste scheurtjes zich te vertonen in de Amsterdamse defensie, toen Til op aangeven van Gakpo in de lucht weinig te duchten had van de veel kleinere Wijndal. Nadat Gakpo ook al de paal had geraakt, kwam zijn elftal op voorsprong toen hij de bal opnieuw hoog richting Til slingerde. Nu ging keeper Jay Gorter niet vrijuit, die ook nog eens ploeggenoot Daley Blind tegen de vlakte bokste bij het onbeholpen uitkomen. Twee opstootjes De levendige eerste helft werd verder nog getekend door twee goede kansen voor Ajacied Kenneth Taylor en twee opstootjes. Zeker Edson Álvarez kwam goed weg toen hij hard een kopduel met Til aanging en daarbij zijn elleboog gebruikte. Maar scheidsrechter Dennis Higler hield het bij geel.

Scheidsrechter Dennis Higler bekijkt een van de opstootjes tussen spelers van Ajax en PSV - ANP

De VAR had zijn handen vol aan het duel, wat ook tot een rommelig begin van de tweede helft leidde. Philipp Max legde aan voor een vrije trap op de rand van de zestien, waarbij werd gekeken of Wijndal misschien geen rood had moeten krijgen. Uiteindelijk ging de vrije trap van PSV naar Ajax, vanwege hands eerder in de aanval. Met een snelle gelijkmaker daarna van Antony leek het duel weer even in Amsterdams voordeel te kantelen, maar Gorter blunderde op een afstandsschot van Armando Obispo en Gakpo prikte de rebound binnen. Met een van richting veranderd schot leek Til met zijn derde van de avond de genadeklap uit te delen. Rood voor debutant Bassey Uiteindelijk schoot Ajax zichzelf in de voet. Kort na de aansluitingstreffer van Mohammed Kudus, met een droge knal, kreeg debutant Calvin Bassey een directe rode kaart. Terwijl PSV Gakpo en Til al gewisseld had met het oog op de wedstrijd van dinsdag tegen Monaco, was Bassey bij het opjagen te laat bij de bal en kon hij na inmenging van de VAR vertrekken.

Cody Gakpo zet de 2-3 op het scorebord - Pro Shots