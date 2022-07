Softbalsters voor de elfde keer en het eerst sinds 2017 Europees kampioen

De Nederlandse softbalsters zijn voor de elfde keer Europees kampioen geworden. Na de uitschakeling van Italië was de finale tegen Groot-Brittannië bijna een formaliteit: 7-0.

Nederland en Italië zijn de enige twee landen die ooit een EK wonnen. Van de voorgaan de 22 edities won Italië er twaalf, waaronder de laatste twee.

Dit jaar wist het team van Groot-Brittannië de Italiaansen te verrassen en ook Nederland moest er in de groepsfase aan geloven. Maar in de finale liet het team van bondscoach Ferenc Jongejan er geen twijfel over bestaan wie de favoriet was.

Zo gooide Eva Voortman alle innings en kreeg ze in de hele wedstrijd slechts een honkslag tegen. Oranje was goed voor liefst elf honkslagen en met drie binnengeslagen punten had Dinet Oosting een belangrijk aandeel in de titel.