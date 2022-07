Liverpool wint van City in strijd om Community Shield dankzij debutant Darwin

Julian Alvarez slaagde er na ingrijpen van de VAR in Manchester City na 73 minuten speeltijd op gelijke hoogte te brengen. Daarna was het de beurt aan een andere debutant in het Engelse voetbal om zijn eerste optreden van de nodige glans te voorzien.

Niet de beoogde Haaland, maar Liverpools Darwin Núñez was de man die het duel in het slot gooide. Eerst zag de voormalige sterspeler van Benfica een kopbal op het doel van City op de arm van verdediger Ruben Diaz belanden, waarna Mo Salah vanaf de penaltystip de stand op 2-1 bracht. In blessuretijd was het diezelfde Uruguayaan die de eindstand op 3-1 bepaalde.

Voor Liverpool-trainer Jürgen Klopp was het winnen van het Community Shield een bijzondere aangelegenheid. Het was de enige hoofdprijs in het Engelse voetbal die nog niet achter zijn naam stond.