Van Vleuten vindt geel speciaal: 'Maar hier solo te winnen is het bijzonderste'

De 39-jarige Van Vleuten had de zesde etappe, met drie beklimmingen van de eerste categorie, van tevoren al omcirkeld. "Toen ik deze rit ging verkennen, dacht ik al: dit is echt een etappe die op mijn lijf geschreven is. Hier komt het echt aan op fitheid."

En wie fitheid zegt, zegt Van Vleuten, die bekendstaat als trainingsbeest en voor de Tour al als grote favoriete werd gezien. "Ik wil wel uit de wereld helpen dat mensen denken dat mijn collega's niet genoeg trainen. Het heeft te maken met heel veel trainingsjaren die ik al op de fiets zit, waardoor ik zoveel training aankan. Dat betaalt zich nu uit in zo'n etappe."

Dat was ook de reden dat Van Vleuten al heel vroeg in de aanval ging. "Ik weet dat als er drie beklimmingen inzitten, dat het in mijn voordeel is om op de eerste klim al te gaan. Want dan maak ik het zo zwaar mogelijk. En ik weet zeker dat ik op de derde klim ook nog levend bovenkom."

Zondag start Van Vleuten in de slotetappe in de gele trui, met 3.14 voorsprong op Demi Vollering. "Als ik kijk hoeveel mensen er zijn en hoeveel de Tour leeft, dat er zoveel mensen aan de kant staan en tv kijken bij het vrouwenwielrennen. Dat vind ik écht een mijlpaal. De gele trui is supergaaf, maar het gevoel om hier solo te winnen, dat is echt het bijzonderste."

Vollering: 'Leek of er geen einde aan kwam'

Vollering werd zaterdag tweede en staat ook in het algemeen klassement tweede achter Van Vleuten. Ze had het zwaar in de zesde etappe. "Oh, het was niet te doen. Het leek of er geen einde aan kwam. Ik heb mezelf helemaal leeggereden", verzuchtte Vollering in haar bolletjestrui tijdens het uitfietsen na de finish.