Ronaldo schrijft historie namens Portugal, Frankrijk wint reprise WK-finale

Cristiano Ronaldo heeft weer eens historie geschreven. De 35-jarige aanvaller slechtte in de Nations League-wedstrijd tussen Zweden en zijn Portugal (0-2) als eerste Europeaan de grens van 100 interlandgoals.

Ronaldo mocht vlak voor rust aanleggen voor een vrije trap en schoot onberispelijk raak voor zijn jubileumtreffer. De enige andere speler die 100 of meer interlandgoals wist te maken was Ali Daei, de Iraniër eindigde uiteindelijk op 109. Ronaldo is naar verluidt vastbesloten ook dat record te breken.

Twintig minuten voor tijd kwam hij alvast weer een doelpunt dichter bij Daei. Ronaldo plaatste de bal van buiten het strafschopgebied prachtig over doelman Robin Olsen in het Zweedse doel (0-2),

Frankrijk klopt Kroatië

De Portugezen wonnen zaterdag ook al van Kroatië en gaan aan de leiding in groep 3. Frankrijk volgt mede dankzij een 4-2 overwinning op diezelfde Kroaten drie dagen later op plek twee. De Fransen hebben eveneens zes punten, maar een minder doelsaldo.