Evenepoel wint met imposante solo opnieuw Clásica San Sebastián

Remco Evenepoel heeft net als in 2019 met een imposante solo de Clásica San Sebastián gewonnen. Pavel Sivakov en Tiesj Benoot werden tweede en derde. Voor de tweede maal in zijn nog maar prille loopbaan slaagde de leerling van Patrick Lefevere er in de Baskische klassieker als snelste te beëindigen. Meer nog dan dat statistische gegeven was het de wijze waarop hij in het Baskenland een compleet peloton uit het wiel reed dat de tongen losmaakte. Zijn ploeg QuickStep-Alphavynil maakte de koers aanvankelijk hard op de Alto de Jaizkibel. Eén verschroeiende versnelling, op de daaropvolgende beklimming van de Erlaitz (3,8 kilometer aan een gemiddelde stijging van 10,6 procent) volstond uiteindelijk voor de overwinning. Peloton heeft nakijken De vijfde klim van de 225 kilometer lange klassieker was aangemeld als de zwaarste col van San Sebastian-San Sebastian, de scherprechter. Evenepoel werd op 45 kilometer van de streep door zijn ploeggenoten voor aan het peloton afgezet, zette zich aan de rechterkant van de weg schrap en liet vervolgens vrijwel het complete peloton achter zich.

Remco Evenepoel (r) op de Clasica San Sebastian 2022 - EPA

Aanvankelijk was het Simon Yates de enige renner die zijn wiel kon houden. De kopman van Team BikeExchange was in grootse vorm naar het noorden van Spanje getogen. In drie dagen tijd schreef hij vorige week de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika én de Vuelta a Castilla y Leon (eind- en één dagzege) op zijn naam. Maar zelfs met die benen had hij geen antwoord op Evenepoels krachtsexplosie. Illustratief voor de klasse van Evenepoel was het gevecht dat zich achter hem afspeelde. Pavel Sivakov en Carlos Rodrigiez waren aanvankelijk de enige twee renners die, op meer dan een minuut achterstand, de Belg konden volgen. Maar hoezeer beide ploeggenoten van Ineos de krachten ook bundelden, zelfs de koppeltijdrit van beide renners bracht hen geen meter dichter bij Evenepoel. Rodriguez legt het af Rodriguez, de regerend Spaans kampioen, moest in de finale zelfs de prijs voor die inspanning betaalde. Hij liet zich achterhalen door Tiesj Benoot en Bauke Mollema, die achter Sivakov als derde en vierde eindigden. "We hadden vooraf een plan gemaakt en dat pakte perfect uit", verduidelijkte Evenepoel. Dat hij het karwei solo afrondde, was niet zo eenvoudig als dat er wellicht uit zag, bekende hij. "Het was kracht zetten op de pedalen en op de fiets een zo aerodynamisch mogelijke houding aannemen."

Quote Mijn eerste overwinning heb ik drie jaar geleden opgedragen aan mijn ouders. Ik ben blij dat ik deze zege eindelijk voor mezelf mag houden. Remco Evenepoel na de finish