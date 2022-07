Primeur voor sprinter Kooij in Ronde van Polen

In zijn tweede jaar als prof in de kleuren van Team Jumbo-Visma staat de teller voor Olav Kooij inmiddels al op zeven ritzeges. De 20-jarige sprinter uit Numansdorp zegevierde zaterdag in de openingsetappe van de Ronde van Polen.

In de rit van Kielce naar Lublin, over een afstand van 218 kilometer, rekende hij in de massasprint af met de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain) en Bora-spurter Jordi Meeuws uit België.

Kooij, die dit jaar ook al de eindzeges van de Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire en de ZLM Tour voor zich opeiste, start zondag in de leiderstrui. De Pool Patryk Stosz volgt in het algemeen klassement op één seconde. Mike Teunissen volgt op tien tellen en staat achtste in de rangschikking.

Gelanceerd

In Polen ontspon zich op acht kilometer van de finish een spannende strijd om de sprinters af te zetten. De openingsrit kenmerkte zich tot dat moment tot een ontsnapping waarbij vijf renners betrokken waren.

Onder aanvoering van Teunissen, die in de sprinttrein als als loods fungeerde, werd Kooij in de laatste honderden meters gelanceerd. In Lublin boekte de twintiger zijn eerste overwinning in de WorldTour, waarmee hij voor een primeur tekende.