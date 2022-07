Agractie zoekt toch toenadering tot stikstofbemiddelaar Remkes

Boerenactiegroep Agractie zet de deur op een kier voor overleg met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De organisatie wil maandag bellen met Remkes, bevestigt voorman Bart Kemp na berichtgeving van het AD.

Het gaat niet om een inhoudelijk overleg, maar om een gesprek over de uitnodiging van Remkes om met boerenorganisaties rond de tafel te gaan, zegt Kemp tegen de krant. "Hij heeft een uitnodiging gestuurd en hij wil weten wat ik daarvan denk." Tegen het AD zegt Kemp dat een gesprek alleen zin heeft als het kabinet de huidige stikstofdoelen loslaat.

Agractie was tot dusver terughoudend in de gesprekken met de VVD'er Remkes. Een eerder rapport van hem diende als basis voor de stikstofplannen van het kabinet.

Donderdag werd duidelijk dat boerenbelangenorganisatie LTO toch wel ingaat op de uitnodiging van Remkes. De organisatie is bereid "een eerste verkennend gesprek" met hem te voeren. Dat gebeurt komende vrijdag. De radicalere Farmers Defence Force (FDF), die nog niet op Remkes' uitnodiging is ingegaan, zegt nog niet benaderd te zijn voor eventueel telefonisch overleg.

'Livestream geen goed idee'

Vandaag werd ook duidelijk dat Remkes er weinig voor voelt het gesprek met de boeren via een livestream uit te zenden, zoals Farmers Defence Force had gevraagd. "Dat is niet bevorderlijk voor het proces", zegt zijn woordvoerder tegen persbureau ANP. Voor het gesprek zijn vijftien organisaties uitgenodigd.

De keuze voor Remkes als bemiddelaar ligt gevoelig bij de agrarische sector. Remkes leidde eerder de commissie die het stikstofbeleid van het kabinet bekritiseerde omdat het onvoldoende zou zijn. Toen kenbaar werd gemaakt dat Remkes de bemiddeling op zich zou nemen, lieten de protestorganisaties aanvankelijk weten niet met hem te willen praten.