Top politiekorps New Yorkse Rochester opgestapt vanwege dood zwarte man

De 41-jarige Prude overleed in maart, een week na zijn arrestatie, met verstikking als doodsoorzaak. Bij zijn aanhouding werd een zak over zijn hoofd getrokken. Vervolgens werd het hoofd van Prude minutenlang tegen de grond gedrukt.

De burgemeester van Rochester, Lovely Warren, kondigde het vertrek van de agenten onverwacht aan in een online raadsvergadering, waarin de raadsleden verwachtten de politiechef te kunnen ondervragen over de de dood van Prude.

Onder anderen de chef van het korps, La'Ron Singletary, en zijn adjudant Joseph M. Morabito vertrekken. Mogelijk volgen nog meer hooggeplaatste politiemensen in hun kielzog.

De top van het politiekorps in het Amerikaanse Rochester is opgestapt. Het korps uit de stad in het noorden van de staat New York raakte in opspraak door de dood van Daniel Prude, een zwarte man die mogelijk stierf door politiegeweld.

Opnieuw zwarte man overleden in de VS na arrestatie - NOS

Het voorval werd pas vorige week wereldkundig, nadat nabestaanden van Prude beelden van bodycams van de agenten ter plaatse hadden vrijgegeven.

De politie was ingeschakeld door de broer van Prude, nadat Prude tijdens een bezoek aan hem in verwarde staat en naakt naar buiten was gerend. "Ik belde de politie zodat ze mijn broer konden helpen, niet om hem te lynchen", zei Joe Prude op de persconferentie waarbij de beelden werden vrijgegeven.

De zeven agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Prude werden direct op non-actief gesteld. Sinds de beelden zijn vrijgegeven, gaan elke avond betogers de straat op in Rochester om het vertrek van de politietop en ook van burgemeester Warren te eisen. Zondag stelde de openbare aanklager van New York een grand jury in om de dood van Prude te onderzoeken.