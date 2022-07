Kijken: Berlijnse eyecatchers in het donker om energie te besparen

Een aantal befaamde Berlijnse monumenten en gebouwen zijn de komende tijd na zonsondergang niet meer te bewonderen. In het kader van energiebesparing schakelt de stad de spotjes uit die de gebouwen in het donker verlichten. - NOS

"In het licht van de oorlog in Oekraïne en de dreiging die dit oplevert voor onze energievoorziening, is het belangrijk dat we zo spaarzaam met onze energie omgaan als mogelijk", staat in een toelichting van het stadsbestuur.

De bouwwerken worden normaal gesproken met zo'n 1400 spotlights verlicht, wat de stad zo'n 40.000 euro per jaar aan elektriciteit kost. De lampen gaan niet overal tegelijkertijd uit; over een periode van drie tot vier weken wordt de verlichting afgebouwd. Monumenten die niet onder het beheer de stad staan, zijn ook gevraagd mee te doen.

Andere steden

De actie van Berlijn staat niet op zichzelf. Ook in andere steden worden bezienswaardigheden 's nachts niet meer verlicht. Alleen al in Leipzig gaat het om ruim 200 bouwwerken, melden Duitse media. Het stadsbestuur van Keulen onderzoekt of de wereldberoemde Dom, aan de oever van de Rijn, nog verlicht moet worden.