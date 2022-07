Van Vleuten wint met overmacht koninginnenrit en neemt voorschot op eindzege Tour

Marianne Vos is na vijf dagen in het geel haar trui dus kwijt. De renster van Jumbo-Visma krijgt nu het groen om de schouders. Die had ze al in haar bezit, maar Lorena Wiebes van Team DSM had - als nummer twee in het puntenklassement - die trui in bruikleen. Zij stapte echter in de zevende etappe af.

Zwaar slot

Bij aanvang van de etappe in Sélestat was een gehavende Wiebes nog goed gemutst. Maar zij moest, na die harde val een dag eerder, al vrij snel het peloton laten varen, waarna ze besloot af te stappen.

Zondag wacht de laatste etappe van de Tour de France, maar wie denkt rustig naar de finish te kunnen rijden, heeft het mis. Wederom staat er een zware bergetappe op het programma. Na 123 kilometer eindigt de Tour de France van 2022 op de steile La Planche des Belles Filles.