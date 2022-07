Steekpartij leidt tot paniek in hartje Groningen

Een steekpartij in het centrum van Groningen heeft geleid tot paniek in de drukke Herestraat. Er is zeker een gewonde gevallen. De politie heeft een verdachte opgepakt. Een aantal winkels heeft na het incident de deuren gesloten.

Het incident in de bomvolle winkelstraat was rond 13.45 uur, in de buurt van twee kledingzaken. "Een man kreeg vlak voor een winkel een woordenwisseling met drie andere mannen. Een van die drie gaf hem een poeier op z'n neus. Ze belandden op de grond en toen werd hij in zijn been gestoken", vertelt een medewerker van een van de winkels bij RTV Noord.

"Hij leek het eerst niet door te hebben en het gevecht vervolgde zich op de drempel van de WE", aldus de winkelmedewerker, die anoniem wil blijven. Toen zich bekenden van de gewonde man meldden, werd ook een van hen gestoken.

"De jongen die heeft gestoken liep in alle rust weg, samen met nog iemand", zegt de getuige verder. "Aan het einde van de Herestraat zetten zij een sprint in." De verdachte is even later in een zijstraat opgepakt.

Een aantal mensen heeft een riem uit de rekken gehaald om het been van de gewonde man af te binden. Zij bleven bij het slachtoffer totdat hulpverleners bij hem kwamen. Voor het incident landde een traumahelikopter op de Grote Markt, iets verderop.

'Direct paniek'

Het incident leidde tot commotie, zegt de getuige bij RTV Noord. "Iedereen ging aan de kant, omdat de mannen ruzie hadden. Mensen bleven eerst rustig, tot ze bloed zagen. Toen was er direct paniek. Ouders hielden de handen voor de ogen van hun kinderen."

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. "Er lijkt over en weer wat gebeurd te zijn wat leidde tot de steekpartij", zegt een politiewoordvoerder.