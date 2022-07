Skûtsjes, samba en veel pk's: Nederland beleeft dag vol evenementen

Het is op veel plekken in Nederland vandaag druk in steden, op festivalterreinen en rond het water, want het is een weekend vol evenementen. En veel festiviteiten worden voor het eerst sinds de coronapandemie weer gehouden. Zo is in Amsterdam de start van de Pride, wordt in Rotterdam het Zomercarnaval gehouden, en in Kerkrade is het laatste weekend van het drukbezochte Wereld Muziek Concours. Er zijn ook verschillende festivals, zoals het technofestival Awakenings in Hilvarenbeek en dancefestival Milkshake in Amsterdam. En dan is er ook nog de eerste dag van het kampioenschap Skûtsjesilen, vandaag in Grouw, net als de voorlaatste dag van de kermis in Tilburg en het Truckstar Festival in Assen.

Amsterdam: Pride Walk In Amsterdam is Pride losgebarsten met de Pride Walk, waarin gedemonstreerd wordt voor gelijke rechten voor iedereen. Duizenden mensen liepen aan het begin van de middag mee vanaf de Dam richting het Vondelpark. In de hoofdstad zijn tot en met 7 augustus meer dan 300 activiteiten die in het teken staan van de zichtbaarheid en emancipatie van de lhbti-gemeenschap.

Rotterdam: Zomercarnaval In Rotterdam is het Zomercarnaval in volle gang met een parade door de straten van de stad, meldt Rijnmond. Dat is voor het eerst sinds de zomer van 2019. Twee edities daarna konden vanwege corona niet doorgaan. Dit keer zijn er geen praalwagens. Wel trekt een stoet van ruim 2500 dansers en danseressen, tientallen muziekgroepen, dj's en carnavalsgroepen over de vijf kilometer lange route door de binnenstad. Het is dit jaar bovendien een bijzondere editie, want er is voor het eerst sinds eerste editie in 1984 ook een koning. Voorheen was er alleen een koningin.

Na twee jaar was er eindelijk weer een zomercarnaval. En dat betekent heel veel muziek, dansers in spectaculaire outfits en een groot feest in de Rotterdamse binnenstad. - NOS

Grouw: skûtsjesilen Friesland loopt weer uit voor het skûtsjesilen. Twee weken lang zullen de oude platbodems met hun bemanningen op de Friese meren en plassen hun krachten meten. De wedstrijd begon vanochtend in Grouw. Met weinig wind, meldt Omrop Fryslân. Maar dat maakt de vele duizenden toeschouwers, aan land en op het water, helemaal niets uit. Ze komen voor de show van de boten die tegen elkaar strijden, de fanfarekorpsen op de kade, of gewoon omdat ze gek zijn op Friese tradities.

De skûtsjes vanmiddag bij Grouw - Omrop Fryslân

Assen: Truckstar Festival Duizenden mensen vergapen zich dit weekend aan opvallende vrachtwagens bij het Truckstar Festival. Die staan opgesteld op het TT Circuit of rijden over de racebaan. Het festival wordt voor de 40e keer gehouden. Tegen RTV Drenthe zegt de organisator dat er meer aanmeldingen waren van trucks dan ooit tevoren: ruim 5000, terwijl er maar plek is voor 2200 wagens. Op het circuit was ook een korte protestactie van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Tilburg: Tilburgse Kermis Intussen is het morgen de laatste dag van de Tilburgse kermis. Opvallend daar was het saluut aan 'luchtbuks Ria'. Ria van Dijk, zoals ze heette, was een begrip op de kermis van Tilburg. Ruim tachtig jaar, sinds 1936, was ze een trouwe klant van de schiettent. Foto's van haar rake schoten waren te zien op tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Vorig jaar overleed Van Dijk op 101-jarige leeftijd. Bij de schiettent op de kermis in Tilburg werd een aantal saluutschoten voor 'luchtbuks Ria' gebracht. Tegelijkertijd pakte haar achterneef een geweer en probeerde het net zo goed te doen als zijn oudtante. Dat lukte niet; hij schoot maar zes keer raak. De kermis is al een week bezig; bezoekers konden vorige week niet wachten: