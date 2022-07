Iraaks parlement opnieuw bestormd, tientallen demonstranten gewond

In de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben duizenden betogers opnieuw het parlement bezet. Tientallen mensen zijn daarbij gewond geraakt, zes van hen zijn er slecht aan toe.

De demonstranten verzamelden zich op een brug die leidt naar de zwaarbeveiligde groene zone. In die zone bevinden zich belangrijke overheidsinstanties, ambassades en het parlement. Tientallen demonstranten slaagden erin betonnen versperringen voorbij te komen en het parlement binnen te dringen.

De meeste demonstranten zijn aanhangers van Muqtada al-Sadr, een van de belangrijkste sjiitische geestelijken van Irak. Zij zijn het niet eens met de kandidaat voor het premierschap die is voorgedragen door andere sjiitische partijen. Het gaat om Mohamed Shia al-Sudani, een 52-jarige oud-minister en een sjiitische rivaal van al-Sadr.

De demonstranten zien die mogelijke benoeming niet zitten en dreigen in het parlementsgebouw te blijven, tot hun eisen worden ingewilligd. Waarnemend premier Mustafa al-Kadhimi heeft de demonstranten opgeroepen zich onmiddellijk terug te trekken. Hij zegt de staatsinstellingen te zullen beschermen.

Eerdere bestorming

Woensdag werd het parlement ook al bestormd door honderden aanhangers van al-Sadr. Daarbij raakten 70 mensen gewond, onder wie politieagenten. Tegen de demonstranten werd onder meer traangas ingezet.

De politieke beweging van al-Sadr werd bij de parlementsverkiezingen vorig jaar de grootste partij. al-Sadr behaalde 74 van de 329 zetels, maar slaagde er niet in tot een meerderheidscoalitie te komen met soennitische en Koerdische partijen. Vorige maand trok hij daarom alle leden van zijn partij terug uit het parlement. Die zetels zijn inmiddels ingenomen door rivaliserende sjiitische partijen, die de steun hebben van Iran.

Door de politieke impasse zijn er nog altijd geen nieuwe premier en president benoemd. Buitenlandse waarnemers maken zich zorgen over de situatie in Irak, dat feitelijk in een permanente politieke crisis verkeert.