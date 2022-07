Tumor Dortmund-spits Haller blijkt kwaadaardig

De tumor die bij Sebastién Haller is geconstateerd is kwaadaardig. Dat meldt zijn club Borussia Dortmund. De spits zal een chemotherapiebehandeling moeten ondergaan en is zeker enkele maanden niet inzetbaar voor de Duitse club.

Haller maakte onlangs de overstap van Ajax naar Dortmund. Niet veel later werd bij de 28-jarige spits teelbalkanker vastgesteld. "Sebastién krijgt nu de best mogelijke behandeling en zijn kans op herstel is zeer groot. We wensen hem veel sterkte en optimisme en onze gedachten zijn bij hem in deze moeilijke tijd", verklaarde sportdirecteur Sebastian Kehl.