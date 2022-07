Op spekgladde Hungaroring verrast Latifi met snelste ronde op vrije training

Latifi met een enorme wolk regen achter zich - Reuters

Echte snelheid maken was door een gebrek aan grip zaterdagmiddag lange tijd bijna niet te doen. Coureurs namen zeker in de eerste driekwartier hun bochten met de grootst mogelijke voorzichtigheid, bang dat een te gewaagde actie een botsing met de muur tot gevolg zou hebben. Later werd het wat droger en kon er harder gereden worden. Vrijdag waren de weersomstandigheden nog tegenovergesteld: het was toen droog en heet. De data die toen verzameld werd kan deels de prullenbak in, want ook tijdens kwalificatie en de race wordt regen verwacht.

Op die natte baan stevende Leclerc dus af op de snelste ronde. Ook hij reed voorzichtig, met de crash van vorige week in Frankrijk wellicht nog in zijn achterhoofd. Toch kon hij een flinke spin om zijn as niet voorkomen. Even later belandde Sebastian Vettel in de bandenstapel. De crash van laatstgenoemde zorgde voor wat oponthoud. In de paar minuten die nog over bleven, reed Verstappen naar de snelste ronde, maar Leclerc pakte hem onmiddellijk terug. En toen was daar dus plots Latifi, die goed gebruikmaakte van de droger wordende baan en een razendsnelle ronde neerzette. De kwalificatie begint zaterdagmiddag om 16.00 uur.