Drukte op de weg door vakantieverkeer, ruim 850 kilometer file in Frankrijk

Het is op deze zwarte zaterdag filerijden op veel Europese wegen, vooral richting het zuiden. Rond het middaguur stond er in Frankrijk ruim 870 kilometer file.

"Het is zoals we hadden verwacht heel druk geworden," zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB. "Als je er vijf uur extra over doet om in het zuiden van Frankrijk te komen dan is dat een traditionele zwarte zaterdag."

Dit weekend gaan onder meer veel Parijzenaars op vakantie, net als inwoners van Zuid-Duitsland. Daar was het vanochtend al erg druk voor de grens met Oostenrijk. Tussen München en Salzburg was de vertraging rond 04.30 uur een uur, meldt de ANWB.

Veel Duitsers trekken naar de Adriatische kust, waardoor het erg druk is richting Slovenië en Kroatië. Op de route over de Brennerpas op de grens tussen Oostenrijk en Italië is de vertraging zo'n 3,5 uur.