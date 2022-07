Brandweerauto kantelt in Capelle, brandweerman zwaargewond

De klap was groot, maar de twee brandweermensen "hebben nog geluk gehad dat niet de cabine maar de bovenkant van de auto tegen een boom terechtkwam", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Rijnmond .

De brandweerauto was met sirenes en zwaailichten onderweg naar een brand in Rotterdam-Nesselande. Het ging mis toen de bestuurder een bocht maakte, waarbij de auto naast de weg op zijn kant terechtkwam.

Een brandweerman is gisteravond zwaargewond geraakt in Capelle aan den IJssel. De brandweerauto waarin hij zat vloog met hoge snelheid uit de bocht en kantelde. Een tweede brandweerman in dezelfde auto raakte lichtgewond en kon na een nachtje in het ziekenhuis weer naar huis.

Personeel uit een andere brandweerauto die onderweg was naar dezelfde brand, heeft eerste hulp verleend bij het ongeluk. Voor die mensen is afgelopen nacht opvang geregeld in de kazerne.

De brand, in het dak van een woongebouw in Rotterdam-Nesselande, is door collega-brandweerlieden snel geblust.

Directeur Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond steunde zijn collega's op Twitter: