Sociaal netwerk zonder filters of likes, waarom is BeReal zo populair?

Het sociale netwerk BeReal timmert aan de weg in Nederland. De app is in de afgelopen vier maanden bijna een miljoen keer gedownload en is vooral onder jongeren populair. Volgens experts speelt de app, die door de makers een 'anti-Instagram' wordt genoemd, handig in op "een maatschappelijke behoefte aan kleinschaligere en authentiekere sociale media".

Op BeReal vind je geen bewerkte foto's met een perfecte compositie en een mooi filter. Gebruikers krijgen een keer per dag een melding dat het 'tijd is om echt te zijn' ('it's time to be real'). Vervolgens heb je twee minuten de tijd om een foto te nemen en te publiceren op je profiel. Het tijdstip is elke dag anders, maar voor elke gebruiker hetzelfde. Het is niet mogelijk om je kiekjes te bewerken voordat je ze met vrienden deelt.

De makers van de app hopen dat je door de tijdslimiet een authentiek kijkje in je leven geeft en dingen laat zien die je niet zo snel op andere sociale media zou posten. Ook na de eerste twee minuten kun je nog een post maken, maar dan staat er wel duidelijk boven dat je te laat was.

Deze aanpak kan bijzondere foto's opleveren. Gebruiker Nick (26) vertelt dat hij door het onverwachte tijdstip weleens een BeReal heeft gemaakt op de wc of in bed, kijkend naar een serie. Maar dat is volgens hem juist zo leuk aan de app: "Op andere sociale media draait het tegenwoordig heel erg om het perfecte plaatje, hier zie je het echte leven."

Tijdgeest

Cijfers van marktonderzoeker Sensor Tower tonen aan hoe de app in een paar maanden tijd een enorme groei heeft doorgemaakt. Opmerkelijk, want de app is niet nieuw. De eerste versie van BeReal, die werd ontwikkeld door twee Franse programmeurs, stamt uit januari 2020.