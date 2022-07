Mobiele politiepost en extra toezicht na explosies Hoef en Haag

In de woonwijk in Hoef en Haag waar afgelopen weken twee explosies waren, komt een tijdelijke mobiele politiepost. Ook wordt het aantal handhavers uitgebreid en er komt extra camera- en politietoezicht in het Utrechtse nieuwbouwdorp.

De gemeente heeft dat gisteravond bekendgemaakt op een inderhaast belegde bewonersbijeenkomst, meldt RTV Utrecht. Daar waren zo'n 150 mensen.

Gistermorgen rond 04.00 uur was er een explosie midden in de wijk. Niemand raakte gewond, maar een aantal woningen raakte beschadigd. Twee straten werden tijdelijk ontruimd. Bewoners reageerden geschokt, vooral omdat er begin deze maand ook al een explosie was bij een woning in dezelfde wijk.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de explosies te maken hebben met een conflict in het drugsmilieu. Omdat het onderzoek nog loopt, kon burgemeester Sjors Fröhlich daar op de bewonersbijeenkomst verder niets over zeggen. "Gelukkig begrepen de mensen dat. Ze wilden toch vooral weten wat wij gaan doen om het veilig te krijgen", aldus de burgemeester.

Een plek om vragen te stellen

De nieuwe veiligheidsmaatregelen bestaan naast de mobiele politiepost en extra toezicht ook uit 'een plek' waar bewoners terechtkunnen met hun vragen. Of dat een website wordt of een telefoonnummer is nog niet bekend.

De burgemeester kan niet garanderen dat dit de laatste explosie was in Hoef en Haag. "Ik kan alleen beloven dat we alles in het werk stellen om dat te voorkomen."

"Er wás al meer politie in Hoef en Haag. Uit onderzoek na de eerste explosie bleek het vooral te gaan om een dreiging tegen een specifieke woning. Daarom hebben we die ook gesloten. Maar dit zagen ook wij niet aankomen", zei de burgemeester, doelend op de tweede explosie.

Na de eerste explosie begin juli werd een 42-jarige man uit Den Haag opgepakt, Hij wordt ook verdacht van een explosie bij een woning in Tienhoven, eveneens in de provincie Utrecht.