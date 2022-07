Met nieuwe trainers en nieuwe teams strijden Ajax en PSV om eerste prijs

Is PSV nog dichter naar landskampioen Ajax geslopen of blijft de club uit Amsterdam de dominante factor in Nederland? In de strijd om de Johan Cruijff Schaal wordt zaterdagavond voorzichtig duidelijk hoe de verhoudingen tussen de twee topclubs liggen. Al was dat vorig jaar niet zo. Ajax en PSV troffen elkaar toen eveneens op hetzelfde podium en de Eindhovenaren waren met liefst 4-0 te sterk. Dat verhaal is bekend: PSV stak toen mede dankzij drie ijzersterke voorrondeduels in de Champions League in blakende vorm. Ajax was op dat moment nog volop in voorbereiding.

Dit keer ligt het anders. Beide clubs zijn ver in hun voorbereiding, al is PSV iets langer bezig met het oog op het duel van komende dinsdag met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Voor beide clubs is de Johan Cruijff Schaal nu wel de eerste serieuze krachtmeting voor hun nieuw teams en nieuwe trainers. "We zijn fysiek iets minder misschien, maar dat zal ik nooit als excuus aandragen", zei Ajax-trainer Alfred Schreuder. "We hebben goede spelers en ik mag vijf keer wisselen." Verbouwing in Amsterdam Schreuder staat dit seizoen voor de opgave om een transitie door te voeren bij Ajax zonder dat de resultaten daaronder te lijden hebben. Niet de minste namen vertrokken deze zomer bij de landskampioen, maar Ajax tastte ook diep in de buidel om het team direct op kracht te brengen. Ajax gaf een historisch hoog bedrag van 85 miljoen euro uit voor Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Owen Wijndal, Brian Brobbey en Francisco Conceiçã, ontving 112 miljoen voor Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico en Dominik Kotarski en zag André Onana en Noussair Mazraoui transfervrij vertrekken. Afgaande op de laatste oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk begint Ajax met de volgende elf tegen PSV:

Vermoedelijke opstelling van Ajax - NOS

Interessant is de rol van Dusan Tadic. De 33-jarige aanvoerder speelde de afgelopen seizoen vrijwel altijd. Hij was als linksbuiten met 13 doelpunten en 19 assists weer belangrijk, maar ook als spits heeft hij meer dan eens zijn waarde bewezen. Dinsdag stond Tadic tijdens het oefenduel met Sjachtar Donetsk in de punt van de aanval. "Het maakt mij niet uit waar ik speel", zei hij. "Het gaat erom dat Ajax wint en wij ook dit seizoen weer de schaal pakken. Als Ajax geen voordeel heeft bij Tadic, dan speelt Tadic niet." Coach Schreuder kon ervaren Serviër geruststellen. "Als hij het niveau haalt van de afgelopen seizoenen, speelt hij altijd." Kijk hieronder wat Schreuder en Tadic vrijdag op de persconferentie zeiden:

Ajax-trainer Alfred Schreuder en aanvoerder Dusan Tadic blikken op de persconferentie aan de vooravond van de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV. - NOS

Met Bergwijn als nieuwe linksbuiten en Brobbey als nieuwe spits heeft Schreuder sterke alternatieven voorhanden. En de Amsterdammers lijken nog niet klaar op de transfermarkt. Bergwijn maakte een sterke indruk in de voorbereiding. Dat vond ook Tadic, en dat verraste hem niet. "Hij was voor mij altijd al een geweldige speler, een topspeler. Ik wilde altijd al graag met hem spelen." Verbouwing in Eindhoven Bij PSV is de renovatie eveneens ingrijpend, alleen al omdat de spelers afscheid hebben genomen van het systeem van de naar Benfica vertrokken Roger Schmidt en spelmaker Mario Götze. Ook Eran Zahavi, Ritsu Doan, Bruma, Yvon Mvogo en Ryan Thomas hebben de deur van de PSV-kleedkamer achter zich gesloten. De opbrengst was 14 miljoen euro. Met Luuk de Jong (3 miljoen euro), Guus Til (3 miljoen euro), keeper Walter Benítez, Xavi Simons, Boy Waterman (allen transfervrij) ende huurlingen Ki-Jana Hoever, Sávio en Jarrad Branthwaite kwam er ook veel bij in Eindhoven. Bovendien heeft Schmidts opvolger Ruud van Nistelrooij gewilde spelers als Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré nog steeds tot zijn beschikking. De bij de Brabanders teruggekeerde De Jong heeft er alle vertrouwen in dat hij weer prijzen gaat pakken met PSV "Natuurlijk kan Ajax qua financiën uit een ander vaatje tappen dan wij, maar wij hebben zeker ook kwaliteit gehaald", zei de aanvoerder. "Ik heb heel veel vertrouwen in ons team." Kijk hieronder wat trainer Ruud van Nistelrooij en Luuk de Jong vrijdag op de persconferentie zeiden:

PSV-coach Ruud van Nistelrooij en aanvoerder Luuk de Jong op de persconferentie aan de vooravond van de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV. - NOS

Vrijdag kreeg PSV een enorme tegenslag te verwerken met het wegvallen van Noni Madueke. Na een botsing op de training liep de 20-jarige Brit een ernstige enkelblessure op. Mogelijk staat hij tot het einde van de eerste seizoenshelft aan de kant. Madueke was afgelopen seizoen, het jaar na zijn grote doorbraak bij PSV, al vaak geblesseerd. Toen moest hij door spierblessures meerdere wedstrijden missen. Dit seizoen hoopte coach Van Nistelrooij dat een fitte Madueke aan de rechterflank diens stormachtige ontwikkeling van een jaar terug weer zou kunnen oppakken. De nieuwe blessure werpt het talent weer terug. Xavi Simons of het 19-jarige Belgische talent Johan Bakayoko zullen nu tegen Ajax waarschijnlijk de rechterflank bezetten. Afgaande op de laatste oefenwedstrijd tegen Real Betis begint PSV met volgende elf tegen Ajax (met Xavi Simons voor Noni Madueke):

Vermoedelijke opstelling PSV - NOS

Het is nu afwachten hoe het elftal van nieuwbakken trainer Van Nistelrooij zich zal manifesteren in de eerste graadmeter van het seizoen. De oefencampagne gaf qua resultaten een wisselvallig beeld van PSV. De coach sprak vrijdag desondanks van een "heel intensief en tot nu toe prachtig proces" in de voorbereiding. Ajax-coach Schreuder had lof voor het werk van Van Nistelrooij bij PSV. "Je ziet een ander PSV", zei hij. "Het ziet er goed en stabiel uit. Ik heb ook wedstrijden van Ruud van vorig seizoen bekeken (bij Jong PSV, red.). Je wil toch een beetje begrijpen waarom hij dingen doet."