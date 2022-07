Silicon Valley maakt zich na jaren van groei op voor mindere tijden

De techsector zet zich schrap voor economische tegenwind, Stevige groei maakt plaats voor lichte groei, stilstand of zelfs krimp en de vooruitzichten zijn onzeker. Neem de kwartaalcijfers van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Voor het eerst wordt een lagere omzet gemeld. Snapchat ziet zijn verliezen steeds verder oplopen, bij Twitter rommelt het (overnameruzie met Tesla-topman Musk) en Netflix verliest door toenemende concurrentie opnieuw abonnees en grijpt flink in. En het ging de afgelopen jaren zo goed met de techsector. Door de pandemie ging de wereld 'online'. Thuiswerken werd de norm en voor entertainment ging je niet meer de deur uit, al was het het maar omdat alles in de lockdowns dicht was. De groei bij de techgiganten kon niet op, met 2021 als hoogtepunt. Maar sindsdien zit de klad erin, deels veroorzaakt door de oplopende inflatie en economische onrust. Adverteerders worden voorzichtiger en geven minder geld uit. Meta, Snap, Twitter en Netflix groeiden tijdens de pandemie allemaal, maar de afgelopen maanden daalden de beurskoersen:

Beursanalist Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer denkt dat de beurs de afgelopen maanden overdreven heftig heeft gereageerd. Er werd rekening gehouden met nog slechtere cijfers en zo bekeken vielen de kwartaalcijfers nog mee. En dat brengt enigszins rust in de markt. "Het is niet zo dat alle techbedrijven er even slecht voorstaan, zegt Tehupuring. "Je hebt goede en slechte . Tot die eerste categorie behoren techbedrijven die winstgevend zijn en geen geld van buiten nodig hebben. De andere categorie zijn harde groeiers die geen winst maken en wél geld van buiten nodig hebben." Die 'slechte' bedrijven zijn in onzekere tijden veel risicovoller. Hij wijst op het moederbedrijf van Snapchat; daar lukt het niet om winst te maken. Twitter kampt met hetzelfde probleem. En bij Netflix speelt meer de vraag of het nog veel verder kan groeien, omdat er veel aanbieders zijn bij gekomen. Cash cow Een bedrijf ontwikkelt zich in drie fases, zegt Tehupuring. Eerst is er de onstuimige start. Dan wordt er succes geboekt, zonder dat er echt geld wordt verdiend. Daarna komt, als het goed is, de derde fase: de cash cow. En in die categorie zit big tech. Meta, Google, Apple, Microsoft en Amazon zijn samen goed voor een kwartaalomzet van omgerekend 350 miljard euro. Ze zijn zo groot dat ze flink wat tegenslag kunnen hebben.

Extra pijn voor Meta en Snap Bovenop de economische onzekerheden, hebben de concerns achter Facebook, Instagram (Meta) en Snapchat (Snap) ook behoorlijk last van een privacymaatregel die Apple vorig jaar invoerde. Sindsdien kunnen gebruikers aangeven dat ze niet meer willen dat apps hen elders op het internet volgen. Het maakt gepersonaliseerde advertenties minder nauwkeurig. Dit kostte Meta al miljarden dollars. Het concern heeft hier nog geen oplossing voor gevonden.