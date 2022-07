Paus Franciscus gaat het rustiger aan doen door leeftijd en knieproblemen

De 85-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk zei dat zijn pausschap in een "nieuwe, langzamere fase" is beland. Aan aftreden denkt hij op dit moment niet, benadrukte hij, maar "de deur staat open". "Tot vandaag heb ik de deur niet gebruikt. Ik vond het niet nodig om die optie te overwegen, maar dat betekent niet dat ik dat overmorgen niet doe."

Dat kwam neer op culturele genocide, zei Franciscus aan boord van het pauselijke vliegtuig. Na de excuses afgelopen maandag kreeg hij kritiek omdat hij het woord 'genocide' niet had genoemd, zoals slachtoffers hadden gehoopt. "Het klopt dat ik dat woord niet heb gebruikt", zei Franciscus. "Het kwam niet in me op, maar wat ik beschreef was wel genocide."

De paus was in Canada om zich in eigen persoon te verontschuldigen voor de misstanden op katholieke kostscholen. Op die scholen werden inheemse kinderen gedwongen tot integratie. Ze moesten hun eigen taal, cultuur en religie afleren.

De paus heeft al vaker gezegd dat er een kans is dat hij net als zijn voorganger Benedictus voortijdig het ambt neerlegt. "Dat is geen ramp. Er kan een wisseling van pausen zijn, dat is geen probleem." Benedictus trad in 2013 terug vanwege zijn hoge leeftijd en om gezondheidsredenen. De voormalige kerkleider, die nu 95 is, draagt sindsdien de titel emeritus paus en woont nog altijd in het Vaticaan.

Reis naar Afrika

Franciscus heeft al lange tijd veel last van zijn knie en in Canada zat hij het grootste deel van de tijd in een rolstoel. De problemen zouden met een operatie verholpen kunnen worden, maar de paus wil niet meer onder het mes. Dat komt doordat hij nog altijd kampt met bijwerkingen van de narcose bij een darmoperatie een jaar geleden.

Deze maand stond er eerst ook een reis naar Afrika op het programma, maar door de knieproblemen moest de paus die laten schieten. Hij zei op de terugvlucht uit Canada dat hij die landen nu eerst wil bezoeken, voor hij een besluit neemt over andere reizen. "Ik heb goede wil, maar we moeten zien wat het been zegt", aldus Franciscus.