F1-coureurs staan in video op tegen wangedrag fans: 'Drive it out together'

Oftewel: het samen verbannen. Dat is de boodschap van een video waarin de rijders zich uitspreken tegen het wangedrag van de fans, dat onlangs in Oostenrijk tot een dieptepunt kwam. - NOS

Geen enkele vorm van misbruik, ook niet online, is welkom in de Formule 1. "We hebben een plicht om dit te stoppen", klinkt het. En: "Degenen die zich verschuilen achter sociale media met beledigende en respectloze opvattingen zijn niet onze fans. Als je geen respect hebt, wees dan ook geen onderdeel van onze sport."

Grand Prix van Hongarije bij de NOS De dertiende grand prix van het seizoen begint zondag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. De race is ook via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met een analyse van Jan Lammers, is zondagmiddag vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

Zo'n drie weken geleden ging het mis in Oostenrijk, waar diverse meldingen binnenkwamen van onder meer racisme en seksisme. Het zouden vooral Nederlandse fans, in grote getalen aanwezig de Red Bull Ring in Spielberg, geweest zijn die zich schuldig maakten aan wangedrag.

Max Verstappen zwaait naar de Nederlandse fans in Oostenrijk - AFP

Red Bull, het team van Verstappen, veroordeelde de misdragingen. "We hopen dat de beveiliging en de autoriteiten hier snel iets aan doen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar", stond in een verklaring. "Als je te veel gedronken hebt, kun je beter naar bed gaan, je roes uitslapen en 's morgens weer nuchter opstaan", zei Verstappen zelf. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die donderdag zijn afscheid aankondigde, ging nog een stap verder. "Wie deze mensen ook zijn, ze zouden zich moeten schamen en ze zouden voor het leven verbannen moeten worden van race-evenementen", aldus de Duitser. Zandvoort maakt zich geen zorgen In Zandvoort, waar over een dikke maand tijdens het grand prix-weekend 110.000 bezoekers per dag worden verwacht, maakt men zich geen zorgen over het gedrag van de Nederlandse fans. "Wij zijn meer een familie-evenement", stelt de organisatie daar. Luister maar naar wat circuitdirecteur Robert van Overdijk twee weken terug zei.