Twee fietsers Eindhoven zwaargewond na aanrijding, automobilist gevlucht

De politie zoekt een automobilist die vanochtend vroeg twee fietsers heeft geschept in een woonwijk in Eindhoven. Beide fietsers raakten zwaargewond. De automobilist reed met hoge snelheid door, maar sloeg een paar honderd meter verderop over de kop en belandde tegen een lantaarnpaal. Daarna ging hij er lopend vandoor, meldt Omroep Brabant.

De aangereden fietsers zijn een man en een vrouw.

"We zijn druk op zoek naar de, vermoedelijk gewonde, bestuurder van de auto", zegt de politie. Op Burgernet wordt gemeld dat het gaat om "een getinte man" van begin 20. "Hij heeft donkere krullen en droeg op het moment van het ongeluk zwarte kleren", zo staat in de melding.