Gazprom staakt ook gasleveringen aan Letland

Het Russische Gazprom zegt dat het gestopt is met het leveren van gas aan Letland. Volgens het bedrijf heeft Letland de voorwaarden voor de gaslevering geschonden. Gazprom maakt niet duidelijk wat het daarmee bedoelt.

Gisteren meldde het Letse energiebedrijf Latvijas Gāze dat het in euro's betaalt voor Russisch gas en niet in roebels, zoals president Poetin en Gazprom hebben geëist. Maar het Letse energiebedrijf zegt dat het gas niet afkomstig is van Gazprom en dat daarom die voorwaarden niet gelden. De naam van de leverancier wil het bedrijf niet noemen, omdat het zou gaan om vertrouwelijke informatie.

Saillant is overigens dat Gazprom zo'n 34 procent van de aandelen in Latvijas Gāze in handen heeft.

Stoppen met Russisch gas

Letland haalde vorig jaar zo'n 90 procent van zijn gasverbruik uit Rusland. Maar vanwege de Russische invasie in Oekraïne kondigde de Letse regering eerder aan dat het uiterlijk in januari 2023 volledig van het Russische gas af wil zijn.

Gazprom stopte eerder de levering van gas aan Bulgarije, Denemarken, Finland, Polen en Nederland. Deze landen weigeren het Russische gas af te rekenen via een speciale rekening van Gazprombank, waar euro's worden omgezet in roebels.