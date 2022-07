Kanovaarster Wegman zevende bij WK-slalom, Funk maakt faam waar

Kanovaarster Martina Wegman is bij de WK slalom in het Duitse Augsburg als zevende geëindigd in de K1. De 33-jarige Schoorlse was mede dankzij vier strafseconden 10,27 langzamer dan Ricarda Funk, de olympisch kampioene die net als vorig jaar het goud in de wacht sleepte.

Wegman kon in haar kajak met dubbelbladige peddel op eerdere WK's geen potten breken (18de, 29ste, 31ste, 32ste, 43ste), al won ze wel in 2018 zilver op het onderdeel extreme. Vorig jaar drong ze echter op de Olympische Spelen van Tokio al knap door tot de finale en werd ze ook zevende.

Wegman had eerder op de dag in de halve finales de negende tijd laten noteren. Lena Teunissen zette de twintigste tijd neer en liep daarmee de finale mis.

Funk herhaalde haar olympische prestatie dus ook. Daarvoor moest de Duitse in de slotfase wel alles uit de kast halen om de achterstand van iets meer dan een seconde op de Australische Jessica Fox, de nummer drie van de Spelen, weg te werken. Elena Lilik bezorgde het gastland een tweede medaille door de derde plaats voor zich op te eisen.