Kanovaarster Wegman in finale WK-slalom, Teunissen uitgeschakeld

Kanovaarster Martina Wegman heeft bij de WK slalom in het Duitse Augsburg de finale van de K1 bereikt. Voor Lena Teunissen viel het doek in de halve finales.

De 33-jarige Wegman moest in haar kajak met dubbelbladige peddel bij de eerste tien zien te eindigen om de finale te halen. De nummer vijftien van de eerste kwalificatierun haalde alle poortjes en werd met 111,47 negende. Dat was 7,73 langzamer dan olympisch kampioene Ricarda Funk, die de snelste tijd noteerde. De finale is later vandaag.

Teunissen, die twee kwalificatieruns nodig had om de halve finales te halen, kwam mede door twee strafseconden niet verder dan de twintigste tijd.