Braziliaan houdt vrouw en kinderen 17 jaar lang vast in huis

In Brazilië zijn een vrouw en haar twee volwassen kinderen zeventien jaar lang vastgehouden door de vader van het gezin. De politie ontdekte het gezin na een anonieme tip, in een arme wijk in het westen van Rio de Janeiro.

De vrouw en kinderen van 19 en 22 jaar oud waren vastgebonden, bevuild en uitgehongerd. Ze zijn ernstig ondervoed en uitgedroogd naar het ziekenhuis gebracht. De man is aangehouden.

De moeder verklaarde volgens Braziliaanse media dat zij en haar kinderen soms drie dagen geen eten kregen. Ook werden ze volgens de vrouw het slachtoffer van fysiek en psychologisch misbruik. Zij mocht niet werken en de kinderen zouden nooit naar school zijn geweest.

Harde muziek

Buurtbewoners zeggen dat de man vaak harde muziek draaide om hulpgeroep van zijn slachtoffers te overstemmen.

In 2020 kwam bij de autoriteiten al een melding binnen van mishandeling, maar het gezin werd toen niet gered. Onderzocht wordt waarom dat niet gebeurde.