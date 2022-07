'Pride Amsterdam is nog geen inclusief feest voor alle lhbti'ers'

Pride barst dit weekend los in Amsterdam. Na twee edities die vanwege corona kleinschalig waren, manifesteert het evenement zich tot en met 7 augustus weer massaal in de hoofdstad met meer dan 300 activiteiten die in het teken staan van de zichtbaarheid en emancipatie van de lhbti+-gemeenschap.

Startschot van het evenement is de Pride Walk, georganiseerd door Stichting Homomonument. Dat is een protestmars die om 11.00 uur op de Dam begint en die in het teken staat van de strijd die queer mensen in Nederland nog altijd voeren tegen discriminatie en uitsluiting. Want Pride is ook protest, aldus de organisatie van Pride, die de mars financieel ondersteunt.

Dat protest vindt ook binnen de lhbti-gemeenschap plaats. Zo liep de actiegroep Reclaim Our Pride vorig jaar mee met de Pride Walk, om aandacht te vragen voor de positie van de meest gemarginaliseerde groepen binnen de regenbooggemeenschap.

Dit jaar zijn er eveneens belangengroepen die zich inzetten voor meer diversiteit en solidariteit. "Want geweld tegen lhbti+'ers kan je niet los zien van (institutioneel) racisme, seksisme of islamofobie", zegt Aynouk Tan namens Queer Network Amsterdam, een netwerk van 22 belangengroepen dat zich focust op de representatie van de ervaringen en activiteiten van zwarte en gekleurde mensen en transgender personen.

Canal Parade

"De grote evenementen van Pride zijn niet inclusief voor deze groepen", zegt Femke Hurkmans, die net als Tan bij het netwerk betrokken is. Hurkmans noemt hierbij specifiek de Canal Parade. "Ik heb een keer meegemaakt dat mensen vanaf de kant afgekloven kippenpoten naar mijn hoofd gooiden", zegt Hurkmans. "Ook hoorde ik een vader eens tegen zijn kind zeggen: 'dat is eigenlijk een vent', wijzend naar iemand op de boot."

Ook Tan noemt de botenparade als onderdeel van Pride waar zij vervelende dingen heeft meegemaakt. "Mensen wilden ongevraagd aan mij zitten of met mij zoenen", zegt ze. "Alsof ik entertainment was. Dat voelde helemaal niet prettig."

Dat leden van de lhbti+-gemeenschap zich onveilig voelen tijdens Pride, is ook een van de conclusies van een onderzoek dat afgelopen voorjaar verscheen in opdracht van de gemeente Amsterdam. "Zo worden veel openbare plekken in de stad tijdens Pride onveilig voor de lhbtiq+-community en dat druist lijnrecht in tegen het doel", zo valt te lezen in het rapport van Flowz.

Ander beeld

Ander onderzoek van bureau R2 Research, eveneens in het afgelopen jaar uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam, schetst een tegenovergesteld beeld. Dat laat onder meer zien dat een meerderheid (65 procent) van de lhbti+-gemeenschap juist vindt dat Pride Amsterdam het belang van veiligheid voor en binnen de queer gemeenschap onder de aandacht brengt. De Canal Parade wordt daarbij door lhbti+'ers gezien als een van de belangrijkste onderdelen van de Pride week.

Die laatste conclusie sluit dan ook beter aan bij de ervaring van Ronald Benita, dit jaar één van de negen ambassadeurs voor Pride. "Mijn allereerste Pride-ervaring was heel speciaal en viel samen met mijn coming out", zegt hij. "Ik droeg voor het eerst make-up in het openbaar, mensen die ik op straat tegenkwam moedigden mij aan en zeiden dat ik er goed uit zag."

In zijn rol als ambassadeur wil Benita zich inzetten voor inclusie, onder meer door het vergroten van de zichtbaarheid van queer mensen van kleur. "Dat betekent voor mij: mijn stem laten horen en dingen bespreken die ik vroeger heel erg heb gemist, zoals de representatie van zwarte queer mensen", zegt hij.

Alternatieve evenementen

De organisatie van Pride Amsterdam laat in een reactie weten bezig te zijn om Pride inclusiever te maken. Zo zijn er commissies die bijdrage aan de inhoudelijke invulling van het evenement, zoals een religieuze, trans- en jongerencommissie.

Om de botenparade veiliger te maken, heeft Pride van de route een evenementengebied gemaakt. "Nu weten we precies welke boten er liggen, zodat we overlast zoveel mogelijk kunnen voorkomen", aldus een woordvoerder.

Niet genoeg, vinden Tan en Hurkemans van Queer Network Amsterdam. Zij organiseren met de 22 organisaties die onder het netwerk vallen daarom alternatieve evenementen. "Hierbij is de veiligheid van lhbti+'ers leidend", zegt Tan. "Pride zou een veel grotere rol moeten spelen in het bewerkstelligen van die veiligheid, niet alleen gedurende een week maar 365 dagen per jaar."

Tan, Hurkmans en Benita en lopen vanmiddag wel allemaal mee met de Pride Walk. "Vandaag protesteren we voor onze rechten", zegt Benita. "Op 6 augustus gaan we vieren dat we onszelf kunnen zijn."